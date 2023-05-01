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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Экс-омбудсмен РФ заявил, что убийство посла Польши “в рамках международного права” – реакция Варшавы

посольство росії у Варшаві
Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Польши осудило слова бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова, который во время ток-шоу на одном из государственных российских телеканалов спросил, почему за все антироссийские действия Варшавы посол Польши в РФ “еще не плавает в Москве-реке”.

В Варшаве призвали гарантировать безопасность дипломатов в России в соответствии с Венской конвенцией, говорится в официальном заявлении МИД Польши.

— МИД Республики Польша осуждает заявление бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, который аргументирует, что убийство посла Республики Польша является приемлемым. Мы призываем Россию гарантировать безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией, — говорится в сообщении.

Как пишет британская газета The Guardian, во время ток-шоу Астахов напомнил, как в прошлом году облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева. После этого он выразил недоумение, почему посол Польши в России до сих пор “не найден в Москве-реке”.

Астахов заявил, что убийство послов якобы “лежит в рамках международного права”, намекнув конкретно на посла Польши.

Напомним, 29 апреля мэрия Варшавы взяла на баланс здание школы, которое представители РФ, несмотря на решение суда от 2016 года, отказывалось возвращать польской стороне.

Источник: МИД Польши

Польша, посольства, Россия
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