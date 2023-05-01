За резолюцию ООН, в которой Россию называют агрессором, проголосовали Китай и Индия.

Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Мировые новости
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН

Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Фото: Depositphotos

Китайская делегация проголосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи, где Россия названа агрессором.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на странице в Twitter.

В документе А/77/L.65 Сотрудничество между ООН и Советом Европы говорится о беспрецедентных вызовах, которые стоят перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а ранее против Грузии.

— Учитывая, что беспрецедентные вызовы, которые стоят сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства РФ в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, особенно для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, — говорится в тексте резолюции.

Она также призывает возместить ущерб, нанесенный жертвам российской военной агрессии, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права.

Кроме Китая, за документ проголосовал Казахстан и почти все постсоветские республики, кроме Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана — они воздержались.

За проголосовали также Индия и Бразилия, которые Москва называет “дружественными”.

За резолюцию ООН, в которой Россию называют агрессором, проголосовали Китай и Индия.

Всего за резолюцию проголосовали 122 страны.

Голоса против поступили только от пяти государств. Кроме России, это Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.

Что касается резолюции, то она также призывает возместить ущерб, нанесенный жертвам российской военной агрессии, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права.

Проект резолюции был подготовлен 48 странами. Кроме Украины, это в частности, США, Великобритания, Япония, Швейцария, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Австралия, Хорватия, Чехия.

Читайте также
В уставе ООН страны Российская Федерация не существует – Джапарова
ООН Джапарова

Індія, Бразилія, Генасамблея ООН, Китай, ООН, Російська агресія, Сергій Кислиця, Україна
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Убивали и расчленяли. Прокурор о зверствах армии РФ во время оккупации Харьковщины
Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Мы выходим на финишную прямую в подготовке контрнаступления ВСУ – Резников
Олексій Резніков
Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности – Всемирный банк
Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Силы ПВО на западе Украины уничтожили пять вражеских крылатых ракет
MIM-104 Patriot
В Мариуполе зафиксировали перемещение новейших российских танков Т-90
російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Китай, Индия и Бразилия признали Россию агрессором в резолюции ООН
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь