За резолюцию ООН, в которой Россию называют агрессором, проголосовали Китай и Индия.

Китайская делегация проголосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи, где Россия названа агрессором.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на странице в Twitter.

В документе А/77/L.65 Сотрудничество между ООН и Советом Европы говорится о беспрецедентных вызовах, которые стоят перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а ранее против Грузии.

— Учитывая, что беспрецедентные вызовы, которые стоят сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства РФ в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, особенно для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, — говорится в тексте резолюции.

Она также призывает возместить ущерб, нанесенный жертвам российской военной агрессии, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права.

Кроме Китая, за документ проголосовал Казахстан и почти все постсоветские республики, кроме Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана — они воздержались.

За проголосовали также Индия и Бразилия, которые Москва называет “дружественными”.

Всего за резолюцию проголосовали 122 страны.

Голоса против поступили только от пяти государств. Кроме России, это Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.

Что касается резолюции, то она также призывает возместить ущерб, нанесенный жертвам российской военной агрессии, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права.

Проект резолюции был подготовлен 48 странами. Кроме Украины, это в частности, США, Великобритания, Япония, Швейцария, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Австралия, Хорватия, Чехия.

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