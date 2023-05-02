Глава МИД Чехии назвал ложью заявление депутата о “гражданской” войне в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опроверг слова депутата партии Свобода и прямая демократия Иржи Кобза, который заявил, что сейчас на территории Украины якобы продолжается гражданская война.

— В Украине нет гражданской войны. Извините, но это глупая ложь. Украина подверглась нападению со стороны России, — ответил чешскому депутату Липавский в эфире CNN Prima News.

Депутат Чехии Кобза объяснил неправильную позицию, сказав, что, по его мнению, в Украине якобы идут две войны: на Донбассе с 2014 года, где “продолжаются бои между ополченцами в Луганской и Донецкой областях” (которую он и назвал гражданской), и российско-украинская. Он утверждает, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз из-за этой “гражданской” войны.

Однако глава МИД Чехии Липавский назвал это высказывание российским нарративом, направленным на дезинформацию против Украины.

— Если мы будем руководствоваться ими при принятии политических решений, тогда отдадим нашу политику Москве. Я этого точно не допущу, — сказал министр иностранных дел Чехии.

Дискуссия состоялась в тот же день, когда президент Чехии Петр Павел посетил учебную танковую часть в Украине, где расписался на одной из самоходных пушек, которые страна поставляет Киеву.

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