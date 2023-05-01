Референдум в Узбекистане: действующий президент сможет остаться у власти до 2040 года
В Узбекистане провели референдум по изменениям в Конституцию. ЦИК страны утверждает, что более 90% граждан высказались “за”, сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что явка на референдуме превысила 84%.
В новой редакции Конституции президентский срок увеличат с пяти до семи лет. Таким образом, нынешние президентские сроки нынешнего лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, который находится у власти с 2016 года, обнулятся и он сможет оставаться на посту до 2040 года.
Также количество членов Сената (верхняя палата парламента Узбекистана) сократят со 100 до 65 человек.
Кроме того, согласно поправкам, Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Ранее этих понятий не было в Конституции. Новация также предусматривает запрет выдачи гражданина страны иностранному государству.
В новой редакции прописана обязанность государства обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жилье и медицинскую помощь, а также доступ к интернету. Расширены и пункты о равных правах мужчин и женщин, запрет на принудительный детский труд, ответственность за вмешательство в работу СМИ.
Поправки также касались АР Каракалпакстан. Отныне из Конституции уберут слово суверенный в отношении Каракалпакстана и отменят норму, позволяющую автономии выйти из Узбекистана путем референдума.
Фото: Администрация президента Узбекистана