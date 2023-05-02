Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

Россия потеряла с декабря около 100 тыс. военных в Бахмуте — Белый дом

місто Бахмут
Фото: Depositphotos

Армия Российской Федерации за последние пять месяцев войны против Украины в районе Бахмута понесла потери примерно в 100 тыс. человек. Соответствующую оценку озвучили представители Соединенных Штатов Америки.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил иностранным журналистам, что это количество базируется на оценках американской разведки.

В частности, оно включает более 20 тыс. погибших лиц, половина из которых — наемники частной военной компании Вагнера. По его словам, наступление Российской Федерации на Бахмут остановилось и с огромным треском провалилось.

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 1 мая заявили, что армия РФ потеряла с 24 февраля 2022 года около 190 960 прокремлевских военных.

Читайте также
Больше, чем армия Чехии или Венгрии: сколько оккупантов воюет под Бахмутом
російські окупанти

Источник: Sky News
Армия России, Бахмут, Война в Украине, Втрати на Донбасі, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кулеба о создании спецтрибунала над РФ: Международное правосудие — вещь медленная
Дмитро Кулеба
Глава МИД Чехии назвал ложью заявление депутата о “гражданской” войне в Украине
Бої на фронті
Выдают себя за гражданских: ФСБшники ищут партизан на оккупированных территориях
російські окупанти
На каждый ракетный удар оккупанты получат наш ответ — Зеленский
Россия потеряла с декабря около 100 тыс. военных в Бахмуте — Белый дом
С лазерным наведением и дальностью 8 км: характеристики ракеты Zuni
ракета Zuni
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (01.05.2023)
Россия потеряла с декабря около 100 тыс. военных в Бахмуте — Белый дом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (01.05.2023)
Россия потеряла с декабря около 100 тыс. военных в Бахмуте — Белый дом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (01.05.2023)
Россия потеряла с декабря около 100 тыс. военных в Бахмуте — Белый дом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (01.05.2023)
Россия потеряла с декабря около 100 тыс. военных в Бахмуте — Белый дом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь