Армия Российской Федерации за последние пять месяцев войны против Украины в районе Бахмута понесла потери примерно в 100 тыс. человек. Соответствующую оценку озвучили представители Соединенных Штатов Америки.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил иностранным журналистам, что это количество базируется на оценках американской разведки.

В частности, оно включает более 20 тыс. погибших лиц, половина из которых — наемники частной военной компании Вагнера. По его словам, наступление Российской Федерации на Бахмут остановилось и с огромным треском провалилось.

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 1 мая заявили, что армия РФ потеряла с 24 февраля 2022 года около 190 960 прокремлевских военных.

Источник : Sky News

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