Власти Южно-Африканской Республики предлагают российскому диктатору Владимиру Путину не приезжать на саммит BRICS летом этого года. Причиной является ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Об этом информируют британское издание The Times и южноафриканское Sunday Times, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что правительство ЮАР ведет переговоры на высоком уровне с российской стороной по поводу участия Путина в саммите. Власти африканской страны обсуждают с Москвой варианты, стремясь избежать споров с западными странами.

СМИ утверждают, что ЮАР решила предложить Путину принять участие в мероприятии онлайн, через платформу Zoom, а не лично.

Южно-Африканская Республика является одной из более чем 120 стран, ратифицировавших Римский устав МУС. Это обязывает ее выполнять решения суда. Поэтому если диктатор все же приедет в ЮАР, его там должны арестовать по ордеру МУС.

По словам источников Sunday Times, ЮАР “тихо” настаивает на том, чтобы глава РФ присутствовал на саммите виртуально. Неназванный чиновник сообщил, что Путин не сможет “приехать сюда и не быть арестованным”.

– Единственный вариант, который у нас есть для него, – это присоединение к саммиту через Teams или Zoom из Москвы, – отметил он.

По данным СМИ, на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил специальный правительственный комитет для рассмотрения вариантов действий властей из-за ордера на арест Путина.

Южно-Африканская Республика не поддержала санкции против России и не осудила ее полномасштабную агрессию против Украины. Однако ордер на арест Путина поставил ЮАР, являющуюся подписантом Римского устава, перед необходимостью искать варианты.

Саммит BRICS состоится в августе, в южноафриканском городе Йоханнесбург. В состав BRICS входят пять развивающихся стран: Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и РФ.

Власти ЮАР недавно подтвердили, что страна останется подписантом Римского устава МУС и “продолжит кампанию за равное и последовательное применение международного права”.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина по делу о незаконной депортации украинских детей. Кроме того, выдан ордер на арест уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Источник: Sunday Times, The Citizen

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