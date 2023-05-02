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Валентина Чорна, редактор ленты

Более 100 тыс. человек покинули Судан, страна на грани катастрофы – ООН

Бої в Судані
Фото: Getty Images

Более 100 тыс. человек покинули Судан, после того как 15 апреля начались ожесточенные бои между противоборствующими силами.

Еще 334 тыс. человек были перемещены в пределах страны. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, пишет BBC.

Чиновники предупредили о “полномасштабной катастрофе”, если боевые действия не прекратятся.

В столице Судана Хартуме продолжаются бои между армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF), несмотря на перемирие, которое должно было вступить в силу.

По данным Министерства здравоохранения Судана, в ходе боевых действий погибло более 500 человек и более 4 тыс. получили ранения.

Представитель агентства ООН по делам беженцев Ольга Саррадо сообщила, что 100 тыс. беженцев — это люди из Судана, граждане Южного Судана, которые возвращаются домой, а также люди, которые уже были беженцами в Судане, спасаясь от боевых действий.

Беженцы также бегут через границу Судана с Египтом на севере и Чадом на западе.

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Более 100 тыс. человек покинули Судан, страна на грани катастрофы – ООН

В Хартуме заканчиваются запасы еды, воды и электричества, а крайне необходимая гуманитарная помощь, которую ООН доставила в Порт-Судан, стоит на складах из-за беспорядков.

Широкомасштабные мародерства означают, что нет безопасного способа доставить эти грузы.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль-Мандхари заявил, что медицинские учреждения в Хартуме подверглись нападению, а некоторые из них используются как военные базы.

— На сегодняшний день было зарегистрировано около 26 нападений на медицинские учреждения. Некоторые из этих нападений привели к гибели медицинских работников и гражданских лиц. Некоторые из больниц используются как военные базы, они выгнали персонал, пациентов из этих медицинских учреждений, — сказал он.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Судане Абду Диенг заявил, что более двух недель боев могут превратить гуманитарный кризис в стране в “полномасштабную катастрофу”.

— Еще до нынешнего кризиса треть населения Судана, почти 16 млн человек, уже нуждалась в гуманитарной помощи. Около 3,7 млн человек уже были внутренне перемещенными лицами, преимущественно в Дарфуре, — сказал он.

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ООН, Судан
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