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За преступления Второй мировой: в Польше не исключают, что потребуют репараций от РФ

Польща - прапори
Фото: Unsplash

В Польше не исключают, что потребуют репараций от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Об этом в комментарии изданию Financial Times заявил руководитель Бюро по международной политике при президенте Польши Марцин Пшидач.

По его словам, Варшава хочет сначала добиться выплаты репараций от Германии, а затем может предъявить подобные требования и РФ.

Пшидач объяснил, что Польша по-разному подходит к вопросу взыскания репараций с двух стран.

– Мы рассматриваем Берлин и Москву как разные цивилизации. С Берлином мы считаем, что можем начать диалог, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем, — подчеркнул Пшидач, отвечая на вопрос, почему его страна не требует репараций от РФ.

Как известно, 1 сентября 1939 года гитлеровские войска вторглись на территорию Польши. Эта дата считается началом Второй мировой войны.

Вторжению предшествовало подписание Пакта Молотова-Риббентропа (или же соглашения о ненападении) между нацистской Германией и СССР. Согласно этому документу, территория Польши была разделена Третьим Рейхом и СССР.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отмечал, что его страна должна требовать репараций за ущерб во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.

В прошлом году Польша официально обратилась к ФРГ с требованием о выплате военных репараций за преступления времен нацистской оккупации. Речь идет о сумме в $1,3 трлн.

В то же время федеральное правительство Германии отклонило требования Варшавы. Официальный Берлин настаивает, что этот вопрос был решен в 1950-х годах с тогдашним коммунистическим правительством Польши.

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польща, прапор

Источник: Financial Times
Друга світова війна, Німеччина, Польша, Россия
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