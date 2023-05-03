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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Новая Зеландия увеличила финпомощь Украине и расширила санкции против РФ

Новая Зеландия увеличила финпомощь Украине и расширила санкции против РФ
Фото: Depositphotos

Правительство Новой Зеландии объявило об увеличении поддержки Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса.

Новая Зеландия выделит чуть более $5 млн новозеландских долларов ($3,1 млн) на различные инициативы в поддержку Украины, включая Украинский гуманитарный фонд, УВКБ ООН, Офис прокурора Международного уголовного суда и Целевой фонд для жертв.

Кроме того, Веллингтон применит дополнительные санкции, которые будут направлены против 18 юридических и 9 физических лиц, поддерживающих Россию.

— К сожалению, конфликт, похоже, будет продолжаться еще некоторое время. Мы и наши партнеры-единомышленники не отступим и не позволим России навязать свою силу невинному народу Украины, — сказал Хипкинс.

В своем заявлении он также сказал, что развертывание 95 новозеландских военнослужащих, которые обучают украинские войска вблизи Лондона, будет продлено до 30 июня 2024 года.

Он добавил, что двое сотрудников примут участие в западных программах космической подготовки в Польше, но не приедут в Украину.

С марта 2022 года Новая Зеландия направила 440 военнослужащих в поддержку Украины, в том числе почти 300 обучали украинских солдат в Великобритании.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, Нова Зеландія, Украина
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