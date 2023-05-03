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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Российские корабли были рядом с Северным потоком незадолго до взрыва – СМИ

короблі-привиди

Российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода Северный поток, а один из них – за пять дней до инцидента.

Об этом говорится в совместном расследовании датского вещателяDR, норвежского NRK, шведского SVT и финского Yle.

Журналисты выяснили, что российские суда двигались в районе с выключенными устройствами идентификации, но через информацию из радиокоммуникаций, которыми суда обменивались со своими военными базами, и спутниковых снимков, проанализированных вместе с компанией KSAT.

Как сообщается в изданиях, в июне 2022 года российские суда, потенциально способные проводить подводные операции, наведывались к газопроводам по меньшей мере дважды, а последний случай произошел менее чем за неделю до взрывов. В одном случае судно оставалось в районе трубопровода почти целые сутки.

Первое судно, зафиксированное возле Северных потоков утром 7 июня, вышло из морской базы в Калининграде и прибыло в район, расположенный к юго-востоку от Карлскруны и к востоку от Борнхольма.

– Корабль несколько часов находился именно в том месте, где на глубине 80 метров проходят ветви Северных потоков. Название этого судна не упоминается. На основе информации от датских органов власти, три из четырех взрывов на газопроводах впоследствии произошли именно здесь, – говорится в сообщении

Второе судно – 86-метровый Сибиряков – пришло в этот район 14 июня. Корабль находился очень рядом или практически над трубопроводами, иногда двигаясь на очень низкой скорости. Спутниковые снимки позволяют предполагать, что судно было в паре сотен метров от места одного из взрывов. В дополнение, на снимках видно еще одно судно, которое явно тоже двигалось с выключенным устройством идентификации, но точно установить его не удалось.

короблі-привиди

Фото: dr.dk

Снимки свидетельствуют, что эти оба корабля находились на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от мест одного из будущих взрывов.

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Третье судно, которое побывало возле трубопроводов 21 сентября — 49-метровый буксир Балтийского флота SB-123. Немецкий портал T-Online уже упоминало этот буксир как такой, который потенциально мог быть причастен к инцидентам.

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Отмечается, что SB-123 выключил транспондер на полпути с базы в Калининграде в район пролегания Северных потоков. На основании информации из перехваченных радиокоммуникаций журналисты предполагают, что буксир находился в том районе примерно с 20:00 21 сентября до 14:00 22 сентября.

Шведский прокурор Матс Линквист, главный ответственный за расследование диверсии на газопроводе, говорит, что следствие имеет очень подробные данные о движении судов в этом районе, даже относительно короблей-призраков, но на данном этапе не может ничего комментировать.

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Фото: Dr.Dk

Дания, Кораблі, Норвегия, Північний потік-2, судно, Фінляндія, флот РФ, Швеция
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