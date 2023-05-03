Война должна закончиться, а мир быть на условиях Украины — премьер Норвегии

Мир в Украине должен быть установлен на условиях страны, которая была подвергнута атаке.

Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Север Европы с вами, в частности в вопросах евроинтеграции и членства в НАТО, — сказал Стере.

Глава правительства Норвегии подчеркнул, что война должна закончиться, а мир должен быть на условиях страны, которую атаковал агрессор.

— Мы будем заниматься вопросами украинской формулы мира. Десять пунктов формулы — очень амбициозный и справедливый план. Мы будем смотреть на каждый пункт, чтобы знать, где мы можем внести свой вклад. Мы не хотим, чтобы это было только на ваших плечах, — сказал он, обращаясь к Зеленскому.

Стере заверил Зеленского в поддержке столько, сколько это нужно.

Как известно, 3 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки. Он встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо и провел переговоры с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере.

Как сообщили в ОП, основное внимание во время переговоров уделили ситуации на фронте и оборонной поддержке, которую Украина получает от Норвегии.

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