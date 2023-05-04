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Атака на Кремль: в Сенате США прокомментировали возможную причастность Украины

сенатор Марк Уорнер
Фото: Getty Images

Сенатор США Марк Уорнер, глава сенатского комитета по разведке, заявил, что пока нет никаких признаков причастности Украины к удару беспилотника по Кремлю.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В ночь на среду по Кремль был нанесен удар беспилотником. В РФ заявили, что Украина пыталась убить президента Владимира Путина. Официальный Киев полностью отрицает это утверждение.

Украинские чиновники в частном порядке обратились к Белому дому и заявили, что Киев не причастен к этой атаке.

— У нас по-прежнему мало информации. Какие бы заявления мы ни слышали, нам нужно как можно скорее услышать их от директора агентства (разведки). По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков того, что за атакой стояли украинцы, — сказал Уорнер.

Уорнер посещал закрытый брифинг с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, темой которого была предполагаемая ночная атака БпЛА на Кремль.

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что официальный Киев не владеет информацией о так называемых ночных атаках на Кремль в Москве.

Источник: CNN
Дрони, Кремль, Сенат США
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