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Иран накопил урана для создания пяти ядерных боеприпасов – МО Израиля

Иран накопил урана для создания пяти ядерных боеприпасов – МО Израиля
Фото: Getty Images

Иран, который помогает России в ведении полномасштабной войны против Украины, уже накопил достаточно расщепляемого материала для создания пяти ядерных бомб.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Афины главе МО Греции Николаосу Панагиотопулосу.

— Не надо ошибаться: Иран не ограничится созданием одной ядерной бомбы. К настоящему времени он обогатил уран до 20% и 60% в количестве, которого достаточно для производства пяти ядерных бомб, — заявил он.

В то же время Галант предупредил о том, что обогащение Тегераном урана до 90% стало бы большой ошибкой и могло бы угрожать региону.

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Иран накопил урана для создания пяти ядерных боеприпасов – МО Израиля

Источник: The Times of Israel

Израиль, Иран, Греція, Уран, Ядерна зброя
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