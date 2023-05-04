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Кремль до сих пор не готов к серьезной дипломатии — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Несмотря на системные поражения в войне против Украины, Москва по-прежнему не готова к серьезным переговорам и участию в дипломатии.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

– Есть ноль доказательств того, что Россия готова к участию в серьезной дипломатии. Должны произойти какие-то глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России, чтобы они включились в серьезную дипломатию, – заявил он.

Госсекретарь привел примеры очередных военных преступлений Кремля, в частности жестокие обстрелы жилых домов, и сказал, что Украине необходимо поднять уровень Вооруженных сил, чтобы в будущем “эффективно сдерживать новую вероятную агрессию России, а если сдерживание не сработает, (Украина, — Ред.) будет защищаться и отражать ее”.

По его мнению, “это даст Украине сильнейшую позицию, поможет ей восстановиться и продолжит ее политическую и экономическую интеграцию в Европу”.

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Энтони Блинкен, Кремль, Россия, США
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