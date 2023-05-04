Норвегия выделила 2,8 млрд норвежских крон (235 млн евро) на гуманитарную помощь для народа Украины. Сейчас Норвегия выделяет еще 1,7 млрд норвежских крон (143 млн евро) для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Деньги пойдут на ремонт и поддержку гражданской инфраструктуры, в частности, для обеспечения украинцев доступом к электроэнергии и воде.

Ранее в этом году правительство выделило 2 млрд норвежских крон (168 млн евро) на похожие нужды.

— Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Агрессивная война России ежедневно вызывает невероятные страдания и масштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много выстрадал, — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Кроме того, Норвегия обязалась предоставлять 15 млрд норвежских крон (1,2 млрд евро) ежегодно в течение следующих пяти лет — по 2027 год.

Напомним, что 3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки. Он встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

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