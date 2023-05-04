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Под угрозой безопасность Европы: чешский министр об обеспечении Украины необходимым оружием

міністр Ян Ліпавський
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что поставки Украине всего необходимого вооружения являются лучшей гарантией безопасности для страны до вступления в НАТО.

Об этом Ян Липавский рассказал в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что Чехия будет поставлять Украине вооружение, пока мы не победим в войне и не вернем свои границы 1991 года, в том числе и Крым.

— И как только Крым будет освобожден, это будет серьезным ударом по российскому империализму, от которого нам нужно избавиться, потому что он ставит под угрозу безопасность Европы, — заявил министр.

Относительно гарантий безопасности для Украины, о чем просит президент Владимир Зеленский, то Ян Липавский отметил, что лучшей гарантией является предоставление для ВСУ практически всех необходимых средств для защиты от российского империалистического вторжения.

— Сейчас много дискуссий об обеспечении боеприпасами. Поэтому я абсолютно согласен, что нужно искать пути, как обеспечить боеприпасами украинскую армию, — заявил министр иностранных дел.

Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам Яна Липавского, этот вопрос требует тщательного и серьезного проговаривания.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, Украина, Чехия
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