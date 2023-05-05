РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии

Страна-агрессор Российская Федерация сделает серьезную ошибку, если не продлит действие так называемой зерновой сделки. РФ не может использовать проблемы африканских народов, чтобы попытаться достичь побед в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в комментарии иностранным журналистам. По его мнению, Россия поступает неправильно.

— Великая страна, или которая хочет быть такой, не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканские, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это неправильно, это было бы серьезной ошибкой поступить так, — сказал он.

По словам министра иностранных дел Италии, не нужно ухудшать ситуацию. Россия должна гарантировать безопасную зону вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, подчеркнул Таяни.

— Например, крайне необходимо образование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, я имею в виду обеспечение зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых культур в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым несложно прийти к согласию, — считает министр.

Источник: Sky TG24

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