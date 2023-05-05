Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии

РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Фото: Getty Images

Страна-агрессор Российская Федерация сделает серьезную ошибку, если не продлит действие так называемой зерновой сделки. РФ не может использовать проблемы африканских народов, чтобы попытаться достичь побед в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в комментарии иностранным журналистам. По его мнению, Россия поступает неправильно.

— Великая страна, или которая хочет быть такой, не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканские, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это неправильно, это было бы серьезной ошибкой поступить так, — сказал он.

По словам министра иностранных дел Италии, не нужно ухудшать ситуацию. Россия должна гарантировать безопасную зону вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, подчеркнул Таяни.

— Например, крайне необходимо образование зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, я имею в виду обеспечение зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых культур в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым несложно прийти к согласию, — считает министр.

Читайте также
Самолеты F-16 помогут Украине держать корабли РФ дальше от зернового коридора – Кулеба
Дмитро Кулеба

Источник: Sky TG24

Италия, АЕС, Антонио Таяни, Война в Украине, Зерно, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Работало ПВО, сбиты беспилотники: что известно о взрывах в Киеве
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
РФ ударила по Никопольскому району: пострадало фермерское хозяйство
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Есть серьезные пакеты от партнеров: Зеленский о результате визита в Нидерланды и Финляндию
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Раздалась серия взрывов: в Севастополе снова громко
Вибух
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь