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Юлия Соколова, редактор ленты

Делают невероятное: Байден признался, что был удивлен отвагой украинцев

Делают невероятное: Байден признался, что был удивлен отвагой украинцев
Фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил невероятную храбрость украинцев: не только военнослужащих, но и всего народа.

Об этом он заявил, выступая на приеме для военных командиров США.

– Должен вам признаться, я был немного удивлен тем, насколько отважны, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу, – подчеркнул американский лидер.

Байден отметил усилия военных командиров США, которые в последнее время помогали вооружить, тренировать “гордую и отважную украинскую армию”, помогли украинцам сохранить свою свободу и демократию.

Байден добавил, что Соединенные Штаты и мир сейчас находятся “в переломном моменте”. Ведь принятые сейчас решения будут определять, как будет выглядеть мир в следующие десятилетия.

– Мы находимся в том месте, где решения, которые мы приняли за последние несколько лет, которые будут приняты в следующие три или четыре года, будут определять, как будет выглядеть этот мир в течение следующих трех, четырех, пяти десятилетий. Так что на карту поставлено очень многое, — добавил президент США.

Как известно, 3 мая Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $300 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм гаубицы и снаряды, авиационные ракеты Hydra-70 и другое вооружение.

Источник: Белый дом

Война в Украине, Джо Байден, Російська агресія, США
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