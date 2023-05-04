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Юлия Соколова, редактор ленты

Смехотворные обвинения: в США опровергли заявления РФ о причастности к “атаке” на Кремль

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

В Белом доме опровергли обвинения РФ в якобы причастности Соединенных Штатов к так называемой атаке на Кремль в ночь на 3 мая.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он назвал “смехотворными” обвинения со стороны РФ в том, что США якобы подвигли Украину совершить “атаку” дронами на Кремль. Этот инцидент официальная Москва называет “покушением” на российского диктатора Владимира Путина.

Замечание Кирби прозвучало после того, как спикер президента РФ Дмитрий Песков 4 мая объявил, что США якобы стоят за вероятной атакой дронов. Без доказательств Песков предположил, что украинские власти якобы выполняют решения, принятые в Вашингтоне.

На вопрос американского телеканала CNN, считает ли Кремль, что именно США стоят за атакой, пресс-секретарь Путина заявил, что “определение целей, средств – все это продиктовано Киеву из Вашингтона”.

– Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Киев уже выполняет то, что ему говорят делать, — утверждал Песков, добавив, что часто “даже цели определяют в Вашингтоне”.

Спикер Кремля не предоставил никаких доказательств своих заявлений, а также дополнительных подробностей относительно “атаки”, заявив, что информация будет обнародована позже. По словам Пескова, после “атаки” на куполе Сенатского дворца были повреждены “два медных листа”, которые заменят.

Накануне появилась информация, что в ночь на 3 мая неизвестный дрон “атаковал” Кремль. Власти РФ ожидаемо обвинили в этом Украину.

Официальный Киев отверг обвинения, отметив, что РФ, вероятно, готовит очередную провокацию под чужим флагом. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует ни Москву, ни диктатора Путина, а защищает свои города и села.

А госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что заявления Кремля нужно воспринимать “с очень большим предостережением”.

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Источник: CNN, CNN
Война в Украине, Джон Кірбі, Дрони, Кремль, Російська агресія, США
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