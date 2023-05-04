В Словакии собирают более миллиона евро, чтобы купить танк для ВСУ

Инициатива Gift for Ukraine (Подарок для Украины) хочет собрать в Словакии €1,2 млн, чтобы купить для Украины танк Т-72М1. Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

На их официальном сайте можно увидеть, что по состоянию на вечер 4 мая удалось собрать более €30 тыс. на покупку танка.

Инициативу начала Муцкив, которая владеет салоном пошива одежды в словацкой столице Братиславе.

— Пришло время для Словакии сделать большой жест, чтобы показать, что она на стороне Украины, — сказал Николас Муцка.

Сбор стартовал 1 мая. Сообщается, что общая сумма будет передана оборонной компании и далее танк передадут ВСУ.

Транспортировкой боевой машины будет заниматься посольство Украины в Словакии. Его планируют передать в сентябре текущего года.

В конце марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что Братислава намерена увеличить производство боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые необходимы воинам ВСУ для обороны от российской армии.

По его словам, Словакия возьмет на себя ключевую роль в производстве боеприпасов для Украины.

Источник: Denník N

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