Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине

Нидерланды подготовили на нужды Международного уголовного суда мобильную лабораторию для судебной медицинской экспертизы в Украине. Это важный шаг в процессе привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.

Об этом сообщает Офис президента Украины со ссылкой на слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен во время визита Владимира Зеленского на базу Королевских военно-воздушных сил.

Мобильная лаборатория в Украине очень важна для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных после полномасштабного вторжения РФ, считают в Офисе президента.

— Мы и дальше будем делать значительный вклад в укрепление военного потенциала Украины. Сейчас и в будущем, так долго, как это потребуется, — отметила Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов уверяет, что Нидерланды продолжат помогать народу Украины отбивать российскую вооруженную агрессию, нацеленную против мирных жителей.

Источник : Офис президента

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