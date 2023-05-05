Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине

Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Фото: Офис президента

Нидерланды подготовили на нужды Международного уголовного суда мобильную лабораторию для судебной медицинской экспертизы в Украине. Это важный шаг в процессе привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.

Об этом сообщает Офис президента Украины со ссылкой на слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен во время визита Владимира Зеленского на базу Королевских военно-воздушных сил.

Мобильная лаборатория в Украине очень важна для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных после полномасштабного вторжения РФ, считают в Офисе президента.

— Мы и дальше будем делать значительный вклад в укрепление военного потенциала Украины. Сейчас и в будущем, так долго, как это потребуется, — отметила Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов уверяет, что Нидерланды продолжат помогать народу Украины отбивать российскую вооруженную агрессию, нацеленную против мирных жителей.

Читайте также
В Нидерландах Зеленскому показали еще один ЗРК Patriot и другую технику, которую передадут Украине
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине

Источник: Офис президента
Військові злочини, Нидерланды, Офис президента
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Нидерландах Зеленскому показали еще один ЗРК Patriot и другую технику, которую передадут Украине
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Присоединились Нидерланды и Бельгия: уже 16 стран поддерживают Украину на пути в НАТО
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Опыт Нюрнберга: Зеленский призвал создать полноценный трибунал над РФ
Володимир Зеленський
Хотим видеть в Гааге другого Владимира: Зеленский во время выступления в МУС
Володимир Зеленський
Атака на Кремль якобы украинскими беспилотниками — это инсценировка — Подоляк
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Для нужд МУС: Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь