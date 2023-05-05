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Юлия Соколова, редактор ленты

Клинтон о нападении РФ на Украину: Еще в 2011 году я понял, что это вопрос времени

Білл Клінтон
Фото: Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил, что еще в 2011 году заметил агрессивные намерения российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине.

Как информирует издание Financial Times, об этом политик сообщил во время мероприятия в культурном центре The 92nd Street Y (Нью-Йорк), в котором он участвовал вместе с супругой Хиллари Клинтон.

По словам Билла Клинтона, на полях форума в швейцарском Давосе в 2011 году Путин дал ему понять, что не намерен выполнять условия Будапештского меморандума.

Этот документ в декабре 1994 года подписали Украина, США, Великобритания и РФ. От России подпись поставил тогдашний президент Борис Ельцин. Согласно меморандуму, Украина отказалась от третьего по размеру арсенала ядерного оружия в мире. А подписанты обязались уважать независимость и территориальную целостность нашей страны.

Как отметил экс-президент США, в Давосе Путин заявил, что не поддерживает условия меморандума. И Клинтон тогда понял, что это “лишь вопрос времени”, когда РФ совершит нападение на Украину.

– Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он захватил Крым, что не согласен с соглашением, которое я заключил вместе с Борисом Ельциным. Он сказал: Я не согласен с ним, я его не поддерживаю, и я не связан им. И с того дня я знал, что это (нападение на Украину, – Ред.) только вопрос времени, – подчеркнул Клинтон.

Во время мероприятия супруги Клинтон призвали Запад усилить помощь Украине, отметив, что наша страна может победить, если получит достаточное количество оружия и боеприпасов.

Они также предупредили, что неспособность поддержать Украину придаст уверенность не только Путину, но и лидеру Китая Си Цзиньпину.

По словам Хиллари Клинтон, кремлевский диктатор “считает, что ведет праведную борьбу против западной демократии”, и пытается воссоздать Российскую империю, а потому не остановится. Она добавила, что Украина должна либо победить РФ, либо хотя бы вернуть территории, потерянные после вторжения в прошлом году, чтобы иметь сильную позицию за столом переговоров.

Недавно Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины. Он объяснил, что в противном случае РФ могла бы не совершить полномасштабное вторжение в нашу страну.

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Источник: Financial Times
Билл Клинтон, Война в Украине, Владимир Путин, Російська агресія, США
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