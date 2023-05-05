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Юлия Соколова, редактор ленты

Путину не нужны поводы для убийства украинцев: Кирби об ответе РФ на “атаку” дронов

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин не ищет поводов для убийства мирных украинцев. РФ регулярно совершает атаки на украинские города и инфраструктуру.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал угрозы Москвы “ответить” за так называемую атаку дронов на Кремль. У Кирби, в частности, спросили, может ли ответ РФ быть “пропорциональным”.

В ответ на это он напомнил, что не было никаких причин, которые могли бы спровоцировать Россию начать полномасштабную войну. Ведь Украина никому не угрожала, в том числе и РФ. Несмотря на отсутствие поводов, Путин совершил нападение.

– Он продолжает бомбить украинские города и гражданскую инфраструктуру крылатыми ракетами и беспилотниками. И в этом нет ничего пропорционального. Украина борется за свою жизнь. Они воюют, чтобы защитить свою территорию…

Как сейчас Путин отреагирует на эту якобы атаку беспилотников, зависит от него. Но сложно представить, что он сидит и ждет какого-то повода, чтобы продолжать уничтожать украинский народ, — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что России не нужны поводы для террористических атак на Украину. Кирби напомнил, что 3 мая, в день якобы “атаки” на Кремль, российские войска неоднократно обстреливали мирных жителей Херсона, в частности, ударили по супермаркету.

Не похоже, что Путину приходится придумывать новые причины, чтобы убивать невинных украинцев. Он продолжает делать это снова и снова… Только за последние сутки убиты два десятка украинцев, некоторые из них покупали еду. Жестокость просто зашкаливает. В этой борьбе нет ничего пропорционального, ничего, – отметил представитель Белого дома.

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Джон Кирби также назвал лживыми утверждения спикера Кремля Дмитрия Пескова о якобы причастности США к “атаке” дронов на Кремль. Представитель Белого дома уточнил, что Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения и собирают информацию об инциденте.

Кирби напомнил, что Кремль с самого начала пытался представить войну против Украины “как некую борьбу Запада против РФ, НАТО против России, США против России”. Так что утверждения Пескова “идеально вписываются в эти рамки”.

Кирби подчеркнул, что Россия – агрессор, и она отвергла все дипломатические варианты, которые ей предлагались перед полномасштабным вторжением в Украину.

В России утверждают, что в ночь на 3 мая неизвестные дроны якобы “атаковали” Кремль, и прогнозируемо обвинили в этом Украину. В РФ угрожали “ответить за попытку удара по Кремлю”.

Украина отвергает обвинения. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует ни Москву, ни Кремль, а защищает свою территорию.

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Источник: Белый дом

Война в Украине, Джон Кірбі, Дрони, Кремль, Російська агресія, США
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