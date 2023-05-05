В Британии прошли подготовку почти 15 тыс. военных — Шмыгаль

В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тыс. украинских военных.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

В пятницу, 5 мая, он вместе с британским министром обороны Беном Уоллесом и первой леди Украины Еленой Зеленской посетил тренировочную базу, где тренируются военные ВСУ, и ознакомился с процессом обучения.

— Скоординировали с Беном Уоллесом шаги, необходимые для нашего контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Систематически движемся в этом направлении, — отметил Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что наша армия осваивает стандарты НАТО на практике: на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за начало операции Interflex по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров. А также наших защитников за службу государству.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в учебной операции Interflex будут участвовать лучшие инструкторы вооруженных сил Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины.

В январе сообщалось о планах подготовить около 20 тыс. украинских военнослужащих.

Фото: Денис Шмыгаль

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.