Украина получит 80 танков Leopard 1 от Дании и Германии – министр озвучил даты

Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Об этом сообщило датское издание TV2 Nyheder.

По словам исполняющего обязанности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, танки будут готовы к использованию ВСУ уже с 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

— Помощь, которую мы сейчас увидим в виде первых поставок, мы бы очертили, как очень, очень большую. Тот факт, что мы передаем 80 танков Leopard 1 — это значительное количество, — сказал Поульсен.

Глава Минобороны Дании сейчас находится с визитом в Берлине. Вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом в встретился с датскими инструкторами, которые обучают украинцев пользоваться этими танками.

Поульсен отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.

— Они (танки. — Ред.) имеют очень хорошую способность к стрельбе и хорошую возможность ориентироваться на местности”, — добавил Поульсен.

В феврале сообщалось, что Дания совместно с Германией и Нидерландами планирует передать Украине не менее 100 танков Leopard 1, которые приобретут у представителей немецкой промышленности.

Источник: TV2 Nyheder

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