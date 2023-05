С начала мая РФ каждый час наносила удары по Украине – Госдеп США

В течение первых четырех дней мая войска РФ совершили более 145 атак на территорию Украины. Это означает, что российские захватчики запускали каждый час более одной ракеты, дрона или авиабомбы.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Патель добавил, что украинские военные эффективно используют свои средства противовоздушной обороны. Однако “трусливые атаки РФ все равно привели к ранениям и убийствам более сотни невинных мирных жителей” по всей Украине только за последние три дня, среди которых по меньшей мере пятеро детей.

Since May 1, Russia launched more than 145 airstrikes across Ukraine. That means Russia has launched more than one missile, drone, or bomb every hour, 24 hours a day, four days straight.

Yesterday we announced another $300M in security assistance for Ukraine. #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/yAAJeJcoXG

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) May 4, 2023