Демократия против автократии: президент Чехии призвал создать противовес Китаю и РФ

Страны Запада вступают в эпоху стратегической конкуренции между демократией, с одной стороны, и автократическими правителями – с другой.

Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел во время лекции в Королевском колледже оборонных наук (RCDS) в Лондоне, где он ранее учился.

В качестве примера автократий он привел Россию, которая ведет агрессивную войну против Украины, и Китай, усиливающий свое экономическое влияние в мире.

Павел вспомнил, что во время учебы в колледже в 2005 году ключевой темой для обсуждения был международный терроризм после краха биполярного мира и распада СССР.

– Мы верили, что нас ждут только безоблачные времена, полные сотрудничества и взаимопонимания. Тогда мы не знали, что предстанем перед очередным соперничеством, конфронтацией на уровне крупных государств, особенно ядерных, – отметил он.

По словам президента Чехии, на стороне демократии потенциально будут государства, которые хотя и имеют определенные недостатки, но пытаются быть демократическими и готовы к сотрудничеству.

А с другой стороны находятся те, кто хочет изменить мировой порядок, переписать нормы международного права, правила международной торговли, “получить больше влияния и власти над рядом стран”.

Среди таких автократических стран Петр Павел назвал Россию, которая, по его словам, не скрывает планов восстановить “величие бывшего СССР”, а также усиливает влияние в Африке через наемников ЧВК Вагнера.

Сюда же он отнес и Китай, который использует не военные, а экономические инструменты, частично или полностью владеет рядом критически важных объектов инфраструктуры в Европе.

Президент Чехии добавил, что демократические страны должны быть едины, чтобы успешно противостоять автократиям.

– Если мы хотим сохранить нынешний мировой порядок с его международно-правовыми нормами, правами человека, методами нашего сотрудничества, нам придется объединиться и создать достаточный противовес Китаю, России и, возможно, другим странам, которые сейчас формируют блок против того, что мы можем назвать политическим Западом, – подчеркнул Павел.

Он уточнил, что речь идет не только о Европе или Северной Америке, но и других странах, в частности Индо-Тихоокеанского региона.

Недавно Петр Павел заявлял, что Китай не может выступать посредником между Украиной и РФ, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

Источник: ČTK

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