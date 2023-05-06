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Юля Захарченко, редактор ленты

Помню искреннюю эмоцию к Украине: Зеленский поздравил Чарльза III с коронацией

Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Великобритании Чарльза III и королеву Камилу с историческим для страны событием — с коронацией.

— От имени всего украинского народа я поздравляю их Величеств — настоящих друзей Украины — с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства — процветания и общих с нами побед, — отметил президент в видеообращении 6 мая.

Зеленский сказал, что для него было честью встретиться лично с королем Чарльзом III в Лондоне. Он рассказал, что помнит разговор, искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. Президент поблагодарил его и всех британцев за поддержку.

Сегодня глава правительства Украины Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская представляют государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация короля Чарльза III и королевы Камилы.

В то же время 6 мая отмечается День украинской пехоты — это профессиональный праздник защитников, который всегда заслуживает специального внимания. Самая многочисленная составляющая Сухопутных войск ВСУ, чья устойчивость важна для обороны, а результативность особенно важна, отметил президент.

— Спасибо каждому и каждой, кто помогает защищать жизнь и свободу! Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине, — подчеркнул президент в видеообращении.

Президент передал орден Золотая Звезда родным капитана Валерия Глебова, который погиб в бою. Он был командиром мотопехотной роты мотопехотного батальона 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

— Шеврон Героя Украины мне передала его дочь Виктория. Я буду беречь его. Это большая честь для меня.

Сегодня удалось вернуть из российского плена еще 45 наших воинов, которые защищали Азовсталь. Зеленский подчеркнул, что Украина должна вернуть и вернет всех наших людей из российской неволи.

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Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, Офис президента, Украина-Великобритания, Чарльз ІІІ
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