Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос

король Чарльз III
Фото: Depositphotos

Канаде, которая ходит в Содружество Наций и которую формально возглавляет король Британии, две трети выступает за ликвидацию монархии.

Об этом говорится в последнем опросе социологической компании Abacus Data.

Только 30% канадцев выступили — за, тогда как 52% считают, что страна не должна управляться монархией. Еще 18% сказали, что им безразлично в любом случае.

С 2020 года количество тех, кто однозначно считает, что Канада должна возглавляться монархом, снизилось на 6%, а количество тех, кто выступает против монархии, выросло на 7%.

В опросе отмечается, если бы в Канаде состоялся референдум относительно будущего монархии, 64% канадцев проголосовали бы за ее ликвидацию и только 36% — за сохранение. Если сравнить с 2020 годом, то количество тех, кто выступает за ликвидацию монархии в Канаде, выросло на 8%.

– Поддержка ликвидации монархии в Канаде является последовательной среди всех демографических групп и наблюдается во всех регионах. Во франкоязычном Квебеке поддержка отмены монархии наибольшая — 82%, – говорится в сообщении.

Социолог Abacus Data Дэвид Колетто объяснил, что благожелательное отношение к монархии в Канаде касалось исключительно Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

– С ее смертью исчезла причина проявлять любое уважение к этому институту. Канада очень изменилась за последние 20 лет. Смена поколений и иммиграция из неевропейских стран означает, что монархия стала гораздо менее актуальной, – прокомментировал социолог.

Отмечается, что опрос появился накануне церемонии коронации нового короля Соединенного Королевства Чарльза III, которая состоится в субботу, 6 мая.

Читайте также
Впервые в истории: коронацию Карла ІІІ покажут в прямом эфире по ТВ
Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос

Источник: Politico
Елизавета II, Канада, Опрос, Чарльз ІІІ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оборонное сотрудничество и конфискация активов РФ: о чем говорили Зеленский и Трюдо
Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос
українці за кордоном
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь