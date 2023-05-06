Жители Канады, которую формально возглавляет Чарльз III, выступают против монархии – опрос

Канаде, которая ходит в Содружество Наций и которую формально возглавляет король Британии, две трети выступает за ликвидацию монархии.

Об этом говорится в последнем опросе социологической компании Abacus Data.

Только 30% канадцев выступили — за, тогда как 52% считают, что страна не должна управляться монархией. Еще 18% сказали, что им безразлично в любом случае.

С 2020 года количество тех, кто однозначно считает, что Канада должна возглавляться монархом, снизилось на 6%, а количество тех, кто выступает против монархии, выросло на 7%.

В опросе отмечается, если бы в Канаде состоялся референдум относительно будущего монархии, 64% канадцев проголосовали бы за ее ликвидацию и только 36% — за сохранение. Если сравнить с 2020 годом, то количество тех, кто выступает за ликвидацию монархии в Канаде, выросло на 8%.

– Поддержка ликвидации монархии в Канаде является последовательной среди всех демографических групп и наблюдается во всех регионах. Во франкоязычном Квебеке поддержка отмены монархии наибольшая — 82%, – говорится в сообщении.

Социолог Abacus Data Дэвид Колетто объяснил, что благожелательное отношение к монархии в Канаде касалось исключительно Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

– С ее смертью исчезла причина проявлять любое уважение к этому институту. Канада очень изменилась за последние 20 лет. Смена поколений и иммиграция из неевропейских стран означает, что монархия стала гораздо менее актуальной, – прокомментировал социолог.

Отмечается, что опрос появился накануне церемонии коронации нового короля Соединенного Королевства Чарльза III, которая состоится в субботу, 6 мая.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.