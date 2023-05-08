Больше похоже на петарду: что произошло в Кремле и способны ли дроны ВСУ атаковать Москву

После загадочного взрыва над Кремлем, Москва традиционно обвинила Киев в “терроризме” и запретила полеты дронов. Но способны ли украинские беспилотники атаковать сердце власти президента РФ Владимира Путина? И спасет ли запрет от новых взрывов? Журналисты Фактов недели разобрали основные версии случившегося.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Кремля отметил, что Кремль для Киева не является актуальной военной целью, а судьбу Путина впоследствии решит Гаагский трибунал.

— Все знали, что он вернулся в Москву и не был в Кремле, а был где-то в Ново-Огарево. И на всем этом фоне пытаются обвинять, что кто-то пытался убить Путина там, где его не было, — рассказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что в Кремле Путина в то время не было. По его мнению, мощность дронов-камикадзе, которые были применены, вряд ли могла нанести хотя бы минимальный вред президенту РФ или его окружению.

Теоретически с территории Украины можно добраться до Москвы: 500 км для современных боевых дронов — вполне достижимое расстояние. Но то, что взорвалось над Красной площадью, не похоже на военную разработку.

— Как оно взорвалось — там не килограммы. Там было то, что военные, скажем так, называют петардой. Оно не может нанести такой колоссальный материальный ущерб, — отметил военный обозреватель Михаил Жирохов.

Еще одна вероятная причина — обострение у Путина фобии относительно покушения на его жизнь. В истории уже были прецеденты, когда президента Египта Анвара Садата расстреляли прямо во время военного парада. Возможно, в Кремле размышляют, как заменить Путина на телевизионную картинку?

— Может случиться так, что изменится формат участия президента Российской Федерации в этом мероприятии. Видеообращение — такой вариант возможен, — считает генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

В пользу этого также свидетельствует условная непреодолимость кремлевской противовоздушной обороны.

— Все, что происходит в Кремле, который полностью находится под контролем Федеральной службы охраны, которая обеспечивает в первую очередь охрану Путина и высших должностных лиц, не могло произойти без его санкционирования, — подчеркнул Ягун.

В то же время за последние месяцы количество беспилотных аппаратов, которые находят в лесах под Москвой и крупных областных центров, очевидно стало больше. Или же таким образом диктатору передают привет обиженные российские генералы? На самом деле версий немало, но ни одна не в пользу Кремля. Война, несмотря на обещания Путина, для россиян теперь точно вышла из телевизора.

Только за последнюю неделю в России произошел взрыв на военном аэродроме в Брянской области, еще дважды горел нефтеперерабатывающий завод в Ставрополье.

— На территории Крыма есть по меньшей мере 100 военных объектов разной степени важности. Очевидно, что все эти объекты являются приоритетными целями для украинских ракетных систем или операторов дронов камикадзе, — отметил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Именно эти удары, а не взрывы над Кремлем, имеют военную целесообразность и укладываются в концепцию подготовки к будущим масштабным операциям Вооруженных сил Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.