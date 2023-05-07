Катастрофа для РФ происходит сейчас, а худшее еще впереди — Данилов

Катастрофа для страны-агрессора Российской Федерации происходит уже сейчас, но худшее РФ ожидает еще впереди — поражение, суд и контрибуции.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, самая большая геополитическая катастрофа — это факт, а не прогноз.

— Самая большая геополитическая катастрофа, о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и худшее впереди — поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина, — заявил он.

Стоит вспомнить, что еще в 2005 году президент России Владимир Путин назвал распад Советского Союза 1991 года якобы крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

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