Над Черным морем российский СУ-35 перехватил польский самолет. НАТО подняла авиацию

5 мая над Черным морем российский Су-35 вышел на перехват самолета Let L-410 Turbolet, принадлежащего польской пограничной службе.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Польский самолет выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что агрессивные маневры российского истребителя вызвали высокую турбулентность и трудности в управлении польским самолетом.

Два истребителя воздушных сил Румынии и два истребителя воздушных сил Испании, которые входят в состав боевой воздушной полиции, подняли по тревоге. Самолеты готовы были вмешаться, но выяснилось, что в этом не было необходимости.

Польский экипаж самолета во время опасных маневров российского Су-35 вел себя спокойно и профессионально. Самолет Let L-410 Turbolet благополучно приземлили в аэропорту имени Михаила Когелничану около 13:50. Никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.

On Friday May 5th, a L410 TURBOLET aircraft belonging to the Polish Border Guard, was intercepted at 60 km East from Romania’s airspace, by a Russian Sukhoi Su-35 fighter plane, while performing with Romanian Border Police a Frontex routine patrol mission: https://t.co/vkvtlVVzmN pic.twitter.com/vrQLeCps1q

— MApN (@MApNRomania) May 6, 2023