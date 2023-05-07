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Над Черным морем российский СУ-35 перехватил польский самолет. НАТО подняла авиацию

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

5 мая над Черным морем российский Су-35 вышел на перехват самолета Let L-410 Turbolet, принадлежащего польской пограничной службе.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Польский самолет выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что агрессивные маневры российского истребителя вызвали высокую турбулентность и трудности в управлении польским самолетом.

Два истребителя воздушных сил Румынии и два истребителя воздушных сил Испании, которые входят в состав боевой воздушной полиции, подняли по тревоге. Самолеты готовы были вмешаться, но выяснилось, что в этом не было необходимости.

Польский экипаж самолета во время опасных маневров российского Су-35 вел себя спокойно и профессионально. Самолет Let L-410 Turbolet благополучно приземлили в аэропорту имени Михаила Когелничану около 13:50. Никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.

Польский самолет L410 UVP-E20 находится в Румынии с 19 апреля по 17 мая в рамках многоцелевой морской миссии Западное Черное море — 2023. Это совместная операция, которую возглавляет Румыния и координирует Frontex. Польша, Испания и Швеция также участвуют в операции вместе с двумя агентствами Европейского Союза.

Цель миссии — предотвращение нелегальной миграции, незаконного вылова рыбы, загрязнения моря и борьбу с другими видами трансграничной преступности в Черноморском регионе.

літаки РФ, Польша, Румунія
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