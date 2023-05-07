Над Черным морем российский СУ-35 перехватил польский самолет. НАТО подняла авиацию
5 мая над Черным морем российский Су-35 вышел на перехват самолета Let L-410 Turbolet, принадлежащего польской пограничной службе.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
Польский самолет выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что агрессивные маневры российского истребителя вызвали высокую турбулентность и трудности в управлении польским самолетом.
Два истребителя воздушных сил Румынии и два истребителя воздушных сил Испании, которые входят в состав боевой воздушной полиции, подняли по тревоге. Самолеты готовы были вмешаться, но выяснилось, что в этом не было необходимости.
Польский экипаж самолета во время опасных маневров российского Су-35 вел себя спокойно и профессионально. Самолет Let L-410 Turbolet благополучно приземлили в аэропорту имени Михаила Когелничану около 13:50. Никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.
On Friday May 5th, a L410 TURBOLET aircraft belonging to the Polish Border Guard, was intercepted at 60 km East from Romania’s airspace, by a Russian Sukhoi Su-35 fighter plane, while performing with Romanian Border Police a Frontex routine patrol mission: https://t.co/vkvtlVVzmN pic.twitter.com/vrQLeCps1q
— MApN (@MApNRomania) May 6, 2023
Польский самолет L410 UVP-E20 находится в Румынии с 19 апреля по 17 мая в рамках многоцелевой морской миссии Западное Черное море — 2023. Это совместная операция, которую возглавляет Румыния и координирует Frontex. Польша, Испания и Швеция также участвуют в операции вместе с двумя агентствами Европейского Союза.
Цель миссии — предотвращение нелегальной миграции, незаконного вылова рыбы, загрязнения моря и борьбу с другими видами трансграничной преступности в Черноморском регионе.