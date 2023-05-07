Связана с личным конфликтом: в ЦНС объяснили, о чем свидетельствует заявление Пригожина

Заявление владельца частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина о якобы уходе из Бахмута 10 мая свидетельствует о нарастании конфликта между ним и министром обороны России Сергеем Шойгу.

По данным Центра национального сопротивления, пока нет оснований говорить о выводе наемников ЧВК из города. Пригожин начал информационную кампанию по выводу вагнеровцев из Бахмута еще в марте 2023 года.

Это свидетельствует о том, что наступил новый этап в конфликте между военно-политическими элитами РФ. В частности, Шойгу и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассматривали ЧВК Вагнер как пушечное мясо.

— Позиция Шойгу относительно непоставки боеприпасов для вагнеровцев связана с личным конфликтом с Пригожиным в борьбе за влияние в Кремле. Но не только в боеприпасах проблемы Вагнера. Уже несколько месяцев Пригожин не может пополнить ряды ЧВК новыми боевиками. Минобороны РФ системно истощало Вагнера, чтобы существенно уменьшить потенциал ЧВК. Это ведет к ослаблению влияния самого Пригожина, — говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что сейчас нет оснований констатировать, что Пригожин выводит свои силы из Бахмута. Наемники ЧВК Вагнер штурмуют позиции ВСУ и пытаются захватить город до 9 мая.

Источник: Центр национального сопротивления

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