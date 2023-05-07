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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Премьер-министр Словакии заявил, что хочет уйти в отставку

Едуард Гегер
Фото: Getty Images

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер обратился к президенту Зузане Чапутовой с просьбой отозвать его мандат.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в воскресенье, сообщает Aktuality.

Как пишет издание, перед этим он предложил ей еще две альтернативы. Первая — президент назначит на вакантные министерские должности своих кандидатов. Вторая — правительство больше не будет возглавлять Гегер, но нынешние люди останутся в ведомствах, которые обеспечивают реализацию Плана восстановления, сферу правосудия или помощь Украине.

– Ни одна из альтернатив не была принята главой государства. Именно поэтому я решил просить об отзыве полномочий, –заявил Гегер.

7 мая в 15:00 президент Словакии встречается с и. о. премьер-министра. Если он решит отозвать свои полномочия, то вместе с Гегером уйдет в отставку и все правительство. После этого президенту придется поручить формирование нового кабинета кому-то другому, кто приведет Словакию к досрочным выборам.

Журналисты отмечают, что новое правительство должно будет предстать перед парламентом и попросить вотум доверия. Учитывая, что это будут выдвиженцы президента, можно предположить, что найти 76 голосов в парламенте, которые поддержат новый кабинет, будет сложно. Если он не получит вотума доверия, то снова будет править в том же режиме, в котором до сих пор работал кабинет Гегера. Таким образом, он будет иметь ограниченные полномочия.

Правительство Эдуарда Гегера было создано 1 апреля 2021 года, когда его назначила президент Зузана Чапутова. Через месяц, а именно 4 мая, он также получил доверие Национального совета. Гегер заменил на этом посту председателя OĽaNO Игоря Матовича, который был вынужден уйти в отставку из-за давления со стороны партнера по коалиции SaS. Матович перешел на должность министра финансов.

Однако разногласия между ним и SaS продолжались. В сентябре 2022 года это привело к выходу SaS из коалиции. Таким образом, кабинет Гегера несколько месяцев правил в меньшинстве.

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відставка, Словакия, уряд
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