В Берлине суд отменил запрет на символику РФ 9 мая, полиция уже обжаловала решение

Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российских флагов и символики 9 мая в районе мемориала советским воинам в берлинском районе Тиргартен.

Об этом сообщила полиция Берлина в социальной сети Twitter.

— Берлинский административный суд вчера (6 мая, — Ред.) разрешил демонстрацию российских флагов 9 мая на советском мемориале в Тиргартен, — говорится в сообщении полиции.

Das VG Berlin hat gestern u.a. das Zeigen russischer Flaggen am Sowjetischen Ehrenmal in #Tiergarten am 9. Mai erlaubt.

Wir haben heute Morgen dagegen Beschwerde beim OVG eingelegt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2023

Там также отметили, что утром в воскресенье, 7 мая, подали жалобу на это решение в Высший административный суд федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Полиция обжаловала это решение, аргументируя опасением относительно открытых конфликтов между представителями украинской и русской диаспор в Берлине.

5 мая административный суд Берлина отменил введенный полицией запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая возле советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Гайде в немецкой столице.

Тогда же полиция Берлина сообщила, что не собирается оспаривать решение суда.

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