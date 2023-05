В Берлине суд отменил запрет на символику РФ 9 мая, полиция уже обжаловала решение

Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российских флагов и символики 9 мая в районе мемориала советским воинам в берлинском районе Тиргартен.

Об этом сообщила полиция Берлина в социальной сети Twitter.

Das VG Berlin hat gestern u.a. das Zeigen russischer Flaggen am Sowjetischen Ehrenmal in #Tiergarten am 9. Mai erlaubt.

Wir haben heute Morgen dagegen Beschwerde beim OVG eingelegt.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2023