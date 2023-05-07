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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Восемь погибших, семеро раненых. В американском Техасе произошла стрельба в ТЦ

стрілянина у Техасі
Фото: Getty Images

В американском штате Техас в городе Аллен, в субботу, 6 мая, произошла стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets.

По данным полиции, в результате инцидента восемь человек погибли и по меньшей мере семь получили ранения.

Как сообщил на пресс-конференции начальник полиции Аллена Брайан Харви, нападавший был застрелен полицейским, который оказался на месте происшествия. По мнению представителей властей, нападавший действовал в одиночку.

По информации учреждения Medical City Healthcare, которое управляет 16 больницами в этом районе, в травматологические отделения поступили раненые “в возрасте от 5 до 61 года”. В каком состоянии были пострадавшие, не уточняется.

Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям, назвав произошедшее “ужасной трагедией”.

– Предложил полную поддержку штата Техас местным властям для оперативного предоставления необходимой помощи и ресурсов, – говорится в заявлении на сайте губернатора.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден уже “проинформирован о стрельбе”.

Источник: Deutsche Welle
загиблі, Стрілянина, США, Техас
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