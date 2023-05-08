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Андрей Табалов: Волошкове поле рассматривает Европу как приоритетное направление нашего экспорта

Андрей Табалов: Волошкове поле рассматривает Европу как приоритетное направление нашего экспорта

За последний год в молочной компании Волошкове поле пересмотрели географию экспорта в сторону ЕС и планируют в ближайшее время нарастить поставки молочной продукции в Европу.

Об этом сообщил генеральный директор молочной компании Волошкове поле Андрей Табалов.

По его словам, сейчас среди основных экспортных позиций производителя: масло, твердые сыры, сухое молоко, казеин, глазированные сырки и сгущенное молоко.

— В отличие от экспорта зерна, все это — автотранспортные перевозки, поэтому это гораздо легче и быстрее, а добавленная стоимость такого экспорта намного выше, чем в зерне. Ранее мы экспортировали в СНГ — Туркменистан, Казахстан и другие. Но в прошлом году пересмотрели географию в сторону ЕС. Сейчас одно из наших предприятий проходит проверку на получение еврономера, — рассказал Андрей Табалов.

Он также уточнил, что наиболее перспективными для экспорта в компании рассматривают товары глубокой переработки — сгущенного молока, высокожирного масла 82%, глазированных сырков.

— Например, их мы поставляем даже в США и Канаду. Несмотря на то, что в ЕС достаточно развита молочная отрасль, мы видим Европу как приоритетное направление нашего экспорта, поэтому в него и инвестируем, — добавил директор.

И отметил, что во время полномасштабной войны сохранить экспортные поставки было сложно, но компании это удалось.

Хотя финансовые показатели компании несколько ниже предыдущих лет, в то же время Волошковому полю удалось сохранить большинство рабочих подразделений.

— Главное — мы выжили. Мы смогли сохранить все рабочие подразделения, за исключением того, который в Николаевской области. Но в целом наш молочный бизнес остался почти невредимым, несмотря на ситуацию на рынке цельномолочной продукции. Общее падение на нем составляет 15%, а мы сократились в пределах 10%. Это произошло потому, что мы подхватили продажи закрывшихся компаний и сумели сохранить экспортные поставки, — подчеркнул Андрей Табалов.

Фото: Волошкове поле

Источник: Forbes Украина
Європейський Союз, Экспорт, Молоко
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