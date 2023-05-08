Мы будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины — Буданов
Специальные службы Украины будут продолжать убивать российских военных преступников где угодно в мире до полной победы над агрессором.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, комментируя обвинения Москвы в якобы подрыве российских пропагандистов.
— Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, — это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно на этом свете до полной победы Украины, — сказал он.
Буданов утверждает, что то, что россияне называют якобы терроризмом — это освобождение временно оккупированных территорий Украины.
— Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют “терроризмом”, мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они ворвались в нашу страну еще в 2014 году, — заявил глава ГУР.
Источник: Yahoo News
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев