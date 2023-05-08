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Юля Захарченко, редактор ленты

Мы будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины — Буданов

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Специальные службы Украины будут продолжать убивать российских военных преступников где угодно в мире до полной победы над агрессором.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, комментируя обвинения Москвы в якобы подрыве российских пропагандистов.

— Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, — это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно на этом свете до полной победы Украины, — сказал он.

Буданов утверждает, что то, что россияне называют якобы терроризмом — это освобождение временно оккупированных территорий Украины.

— Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют “терроризмом”, мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они ворвались в нашу страну еще в 2014 году, — заявил глава ГУР.

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Источник: Yahoo News

Война в Украине, Громадянство РФ, Кирилл Буданов, Разведка, спецслужби, Україна-Росія
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