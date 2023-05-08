Высший суд Берлина все же запретил российские флаги 9 мая

В Берлине Высший административный суд рассмотрел поданную полицией жалобу и принял решение запретить российские и советские флаги на мемориалах в немецкой столице 9 мая.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на пресс-секретаря суда, запрет на использование флагов и символики РФ и СССР остается в силе.

Таким образом, суд подтвердил постановление берлинской полиции в порядке упрощенного производства и отменил другое решение суда низшей инстанции.

Апелляция полиции на решение Административного суда Берлина была успешной.

Накануне Берлинский административный суд отменил запрет на российские флаги и символику 8 и 9 мая в районе Тиргартен. Полиция немецкой столицы сообщила, что подала жалобу на это решение. Там объяснили, что опасаются открытых конфликтов между представителями украинской и российской диаспор в Берлине.

Ранее суд снял запрет на украинские флаги на мемориалах в берлинских районах Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Гайд, и полиция не оспаривала это решение.

Источник : Bild

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