ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ. В Пекине отреагировали

Евросоюз планирует ввести санкции против китайских компаний, которые помогают России вести войну против Украины.

Издание Sky News отмечает, что таким образом в ЕС хотят лишить Россию технологий, которые она использует на поле боя.

По данным Financial Times, в новом санкционном пакете оказались семь китайских компаний. Две компании из материкового Китая — Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять из Гонконга, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Новый санкционный пакет обсудят уже на этой неделе. В санкционный список, сообщается, попали также лица, которые считаются причастными к депортации украинских детей.

Кроме того, по данным СМИ, Евросоюз определил Китай, Турцию, ОАЭ, а также страны Центральной Азии и Кавказа как потенциальных нарушителей.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал санкции незаконными и заявил, что Китай готов принять меры для защиты своих интересов.

В китайском ведомстве заявили, что выступают против любых мер, направленных против торговли на основе отношений с Россией.

— Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай решительно выступает против незаконных санкций или юрисдикции над Китаем из-за китайско-российского сотрудничества, — заявил Ван Вэньбинь на брифинге.

По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является “открытым и откровенным”. Ван добавил, что Пекин будет принимать решительные меры для защиты своих интересов.

В воскресенье газета Financial Times сообщила, что семь китайских компаний, обвиняемых в продаже России оборудования, которое может быть использовано в производстве оружия, были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться странами-членами ЕС.

Санкционный список требует единодушного одобрения 27 стран-членов Европейского Союза.

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