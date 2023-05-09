Помощь Украине продолжится, несмотря на позицию некоторых республиканцев — сенатор

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл прогнозирует, что финансирование США для поддержки украинских военных будет продолжаться, несмотря на призывы некоторых членов партии сократить или прекратить помощь Киеву, которые все чаще звучат со стороны однопартийцев-изоляционистов.

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

— Я думаю, что мы имеем достаточную поддержку в Конгрессе, чтобы продолжать это еще долго. Все руководство в Палате представителей и Сенате в моей партии очень сильно выступает за победу над россиянами, — сказал Макконнелл.

Макконнелл, который добился выделения США более $100 млрд на военные нужды, также призвал президента Джо Байдена ускорить поставки высокотехнологичного вооружения в Украину перед весенним наступлением.

Однако республиканские избиратели глубоко разделились относительно финансирования Украины. А республиканцы, которые возглавляют рейтинги перед президентскими праймериз в следующем году — 45-й президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис колеблются в вопросе поддержки Украины со стороны США.

В частности, ДеСантис в марте, отвечая на вопрос ведущего телеканала Fox News, заявил, что война не является жизненно важным интересом США.

Учитывая такие заявления, Bloomberg пишет, что Макконнелл с его позицией больше напоминают “политику республиканских знаменосцев” времен холодной войны, чем выскочек сегодняшней партии.

Макконнелл очень непопулярен среди республиканцев-трампистов. Но сам политик говорит, что чувствует сдвиги внутри партии.

— Я думаю, что партия Рональда Рейгана возвращается сюда. Я думаю, что единственная хорошая вещь, которая из этого вышла — это восстановление веры в то, что национальная безопасность является важной, — сказал он.

По словам Макконнелла, его недоверие к России глубоко. Его отец служил с генералом Джорджем Паттоном во Вторую мировую войну и писал домой письма, в которых выражал свое беспокойство в отношении россиян.

Даже когда отношения между двумя сверхдержавами потеплели, Макконнелл годами предупреждал, что “Россия не является нашим другом”, и неоднократно называл президента России Владимира Путина врагом США.

На прошлой неделе он аплодировал, когда спикер Кевин Маккарти заявил российскому журналисту, что будет продолжать поддерживать помощь Украине. Ранее Маккарти заявлял, что США не будут выписывать Украине “пустой чек”.

Макконнелл также был доволен тем, что недавнее письмо, которое ставит под сомнение помощь Украине, подписали только три сенатора-республиканца. Он назвал их исключениями.

Политик предупредил, что победа России в Украине ободрит Путина и повысит риск нападения Китая на Тайвань. По его словам, инвестиции США в украинскую армию — это выгодная сделка, если Украина сможет победить Россию.

Источник : Bloomberg

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