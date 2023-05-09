Дипломатов РФ в Варшаве утром 9 мая разбудили звуки бомбардировок и сирен

С самого утра вторника, 9 мая, в Варшаве (Польша) местные активисты разбудили российских дипломатов звуками сирен воздушной тревоги и бомбардировок.

Акцию провели активисты инициативы Евромайдан-Варшава. Как отмечается на ее Facebook-странице, звуки сирен начали раздаваться в 06:00 утра под домом, где проживают дипломаты РФ.

Таким образом активисты решили “поздравить” россиян с 9 мая.

Они развернули под домом большой баннер с хештегом #russiaisaterroriststate (Россия – террористическая страна). Кроме того, звучали громкие звуки, напоминающие сирены воздушной тревоги и бомбардировок.

– В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время пришло! Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий своих действий, — отметили активисты.

Организаторы акции уточнили, что не ожидают от дипломатов РФ каких-либо правильных действий или заявлений. В то же время активисты хотят, чтобы их выдворили из Польши.

– Мы не хотим обращаться к их совести, нам не нужны слова или действия от дипломатов, представляющих террористический режим. Мы хотим одного: чтобы их наконец-то выслали из Польши. Потому что у них нет ничего общего с цивилизованным миром, — подчеркивается в сообщении.

Как известно, в ночь на 9 мая войска РФ совершили новую ракетную атаку на Украину. Оккупанты запустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. Из них 23 уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что сегодня войска РФ могут нанести новый ракетный удар по Украине.

Источник: Euromaidan-Warszawa

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