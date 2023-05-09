Иран может попытаться перебросить в Беларусь производство Shahed – Игнат

Власти Ирана могут попытаться перебросить на территорию Беларуси производство ударных дронов Shahed, чтобы обойти мировые санкции.

Такое мнение высказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

По его словам, в Беларусь иранцы могут или перебросить само производство, или же собирать там готовую продукцию.

Юрий Игнат отметил, что и Россия может производить БпЛА — она имеет широкую линейку дронов. Например, беспилотники Ланцет — они не такие мощные, однако приносят немало хлопот нашей противовоздушной обороне.

— Изготовить планер, двигатель, пропеллер, боевую часть — не проблема, другой вопрос — это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed. В иранских дронах есть блок GPS-навигации, блок управления, и это Россия производить сама не может, — отметил представитель командования Воздушных сил.

Он заявил, что не помешал бы санкционный контроль над электроникой, используемой в иранских дронах.

Ранее американское издание The Wall Street Journal писало, что Иран мог поставлять в Россию сотни тысяч боеприпасов через Каспийское море.

Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает ввести секторальные санкции против Ирана на срок 50 лет.

Источник : Радио Свобода

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