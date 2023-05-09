В Турции сообщили о разблокировке зернового коридора

В Турции заявили, что проверки судов с агропродукцией возобновились, а зерновой коридор возобновил свою работу благодаря усилиям Стамбула.

Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

— Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что проверки возобновились, а зерновой коридор был перезапущен благодаря инициативам Турции, — говорится в сообщении.

Ранее Офис координатора Черноморской зерновой инициативы ООН сообщал, что Россия снова блокирует работу зернового коридора, а суда с продовольствием не проверяли уже два дня.

Вчера о блокировании работы зернового коридора Россией заявили в Мининфраструктуры. Страна-агрессор отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.

Проверку в территориальных водах Турции ожидают 90 судов, из которых 62 — суда, которые идут под загрузку.

Источник: TRT Haber

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