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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Евродепутаты поддержали ускорение процедуры по производству 1 млн боеприпасов для Украины

Європарламент
Фото: Pixabay

Европейские парламентарии подавляющим большинством голосов поддержали ускорение принятия законодательства, которое позволит увеличить производство 1 млн боеприпасов для Украины.

Как сообщает издание Politico, за это проголосовали 816 депутатов Европарламента.

Речь идет об Акте в поддержку производства боеприпасов (ASAP), который поддержит промышленность в увеличении производства боеприпасов до 1 млн патронов в год с бюджетом в €500 млн. Только 59 депутатов проголосовали против, 31 воздержался.

Правоцентристская группа Европейской народной партии предложила парламенту обойти обычные обсуждения в парламентских комитетах, чтобы окончательное голосование по ASAP состоялось в парламенте уже в конце этого месяца в Брюсселе.

— Мы надеемся, что все произойдет как можно скорее, — заявил журналистам в Страсбурге французский лидер группы Renew Europe Стефан Сежурне.

После голосования в парламенте депутаты Европарламента должны будут достичь договоренности с национальными правительствами и Европейской комиссией, чтобы сделать акт официальным.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который является одним из главных инициаторов законопроекта, написал в Twitter после голосования: “Мы готовы работать с коллегами-законодателями, чтобы срочно найти соглашение”.

Недавно стало известно, что послы стран-членов Евросоюза одобрили решение выделить €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины. Соответствующее решение было принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER) в Брюсселе.

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Источник: Politico
Европарламент, Война в Украине
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