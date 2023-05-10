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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Депутаты Европарламента проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции

Європарламент
Фото: Pixabay

Депутаты Европарламента в среду поддержали ратификацию Стамбульской конвенции — договора о правах человека, направленного против насилия над женщинами и домашнего насилия.

Как сообщает Euronews, страны Евросоюза, которые ещё не ратифицировали её, не будут вынуждены этого делать.

ЕС подписал конвенцию ещё в 2016 году, но отдельные государства заявили, что ратификация документа на уровне блока требует согласия всех 27 членов.

В решении Суда ЕС от 2021 года говорится о том, что блок может ратифицировать договор, и для этого не требуется отдельное согласие всех стран-членов.

Уточнялось, что ЕС может присоединиться к документу только в вопросах предоставления убежища, судебного сотрудничества по уголовным делам, а также обязательства институтов и органов государственного управления ЕС.

Ратификация ЕС договора с Советом Европы была поддержана 472 голосами. Еще 62 депутата проголосовали против, а 73 — воздержались.

Комиссар по вопросам равенства Хелена Далли в Twitter назвала это голосование “историческим шагом вперед, который посылает сильный сигнал о важности прав женщин в ЕС”. Она добавила, что насилию в отношении женщин нет места в Союзе равенства.

Согласно этому, депутаты Европарламента проголосовали за предоставление согласия на присоединение к Стамбульской конвенции двумя отдельными голосованиями. Теперь Совет ЕС может завершить этот процесс.

На территории Евросоюза Стамбульскую конвенцию еще не ратифицировали шесть государств — Болгария, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия и Чехия.

Напомним, Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию летом 2022 года, а 1 ноября она вступила в силу. В то же время Турция, один из первых подписантов документа, официально из него вышла в начале 2023 года.

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Депутаты Европарламента проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции

Источник: Euronews

Европарламент, Європейський Союз, права жінок
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