Депутаты Европарламента проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции

Депутаты Европарламента в среду поддержали ратификацию Стамбульской конвенции — договора о правах человека, направленного против насилия над женщинами и домашнего насилия.

Как сообщает Euronews, страны Евросоюза, которые ещё не ратифицировали её, не будут вынуждены этого делать.

ЕС подписал конвенцию ещё в 2016 году, но отдельные государства заявили, что ратификация документа на уровне блока требует согласия всех 27 членов.

В решении Суда ЕС от 2021 года говорится о том, что блок может ратифицировать договор, и для этого не требуется отдельное согласие всех стран-членов.

Уточнялось, что ЕС может присоединиться к документу только в вопросах предоставления убежища, судебного сотрудничества по уголовным делам, а также обязательства институтов и органов государственного управления ЕС.

Ратификация ЕС договора с Советом Европы была поддержана 472 голосами. Еще 62 депутата проголосовали против, а 73 — воздержались.

Combatting violence against women: #EPlenary has consented to the EU’s ratification of the #IstanbulConvention

Комиссар по вопросам равенства Хелена Далли в Twitter назвала это голосование “историческим шагом вперед, который посылает сильный сигнал о важности прав женщин в ЕС”. Она добавила, что насилию в отношении женщин нет места в Союзе равенства.

I welcome @Europarl_EN‘s strong support in favour of the EU’s accession to the @coe‘s #IstanbulConvention. This is a historic step forward that sends a strong message about the importance of women’s rights in the EU. #ViolenceAgainstWomen has no place in the #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) May 10, 2023