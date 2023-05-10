Китай должен дать Путину понять, что он зашел в тупик в Украине — МИД Франции
Китай должен дать Российской Федерации понять, что она “зашла в тупик” в войне против Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время отчета на Совете министров в Париже, сообщает France Info.
Колонна призвала Китай использовать “свои отношения с Россией”, чтобы “дать ей понять, что она в тупике” в Украине.
По словам главы французской дипломатии, Пекин должен попросить Москву “вернуться к разуму для возвращения к миру”.
Напомним, в конце марта британская газета The Guardian сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовит население РФ к затяжной войне в Украине, а в Кремле обеспокоены тем, что не могут изменить ход войны.
Между тем Германия хочет, чтобы Китай пообещал, что не будет помогать России избежать европейских санкций, впрочем, в Пекине предостерегают Берлин и Европу от разрыва экономических связей с Россией.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников