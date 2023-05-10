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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Китай должен дать Путину понять, что он зашел в тупик в Украине — МИД Франции

міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна
Фото: Getty Images

Китай должен дать Российской Федерации понять, что она “зашла в тупик” в войне против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время отчета на Совете министров в Париже, сообщает France Info.

Колонна призвала Китай использовать “свои отношения с Россией”, чтобы “дать ей понять, что она в тупике” в Украине.

По словам главы французской дипломатии, Пекин должен попросить Москву “вернуться к разуму для возвращения к миру”.

Напомним, в конце марта британская газета The Guardian сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовит население РФ к затяжной войне в Украине, а в Кремле обеспокоены тем, что не могут изменить ход войны.

Между тем Германия хочет, чтобы Китай пообещал, что не будет помогать России избежать европейских санкций, впрочем, в Пекине предостерегают Берлин и Европу от разрыва экономических связей с Россией.

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Война в Украине, Китай, Російська агресія, Россия
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