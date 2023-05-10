Маляр объяснила, почему РФ распространяет фейки о “ликвидации” украинских командующих

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла очередные московские фейки об Украине. В российском информационном пространстве распространяют информацию о якобы ликвидации украинских командующих, однако это не соответствует действительности.

Маляр отметила, что только в течение недели было три подобных сообщения, однако все украинские командующие — живы.

Она объяснила, что обычно такие сообщения имеют несколько целей: психологическое воздействие на самого человека, деморализация воинов ВСУ, кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

По словам заместителя министра обороны Маляр, это лишь незначительный публичный эпизод, из которого украинцы могут понять, в каких условиях воюет наше командование.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.