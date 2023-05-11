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Юлия Захарченко, редактор ленты

НАТО не квалифицирует Китай как угрозу – глава Военного комитета

НАТО не квалифицирует Китай как угрозу – глава Военного комитета
Фото: Getty Images

Командование НАТО не считает Китай военной угрозой для Организации Североатлантического договора. Именно по этой причине НАТО не занимается разработкой планов в случае конфликта.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии иностранным журналистам во время пресс-конференции в Брюсселе 10 мая.

— Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов. И мы не разрабатываем военных планов, которые имеют отношение к Китаю, — заверил он.

Глава Военного комитета НАТО объяснил, что Североатлантический союз считает угрозой страну-агрессора Россию и международный терроризм.

Военное командование Альянса разрабатывает планы только в случае противостояния с РФ и с террористами.

Бауэр добавил, что позиция НАТО не означает, что командование отдельных стран-членов не занимается стратегическим планированием в случае вооруженного конфликта с Китаем.

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військовослужбовці, Китай, НАТО
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