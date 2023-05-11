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Юлия Захарченко, редактор ленты

Не хотят возобновлять авиарейсы с РФ: возле здания МИД Грузии начались протесты

Не хотят возобновлять авиарейсы с РФ: возле здания МИД Грузии начались протесты
Фото: Pexels

Возле здания Министерства иностранных дел Грузии граждане собрались на протест против возобновления авиарейсов со страной-агрессором Россией, которая начала полномасштабную войну против Украины.

— Возле МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с РФ, — сообщают иностранные журналисты.

В сообщении говорится, что люди вышли с огромными плакатами, на которых написаны надписи вроде Россия-оккупант. На обнародованных кадрах можно заметить, что на акции собрались граждане со свистками.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прекращено еще в 2019 году по инициативе Москвы. А 10 мая РФ объявила об отмене визового режима и запрета на авиарейсы со страной.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение России отменить визовый режим с ее государством.

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Не хотят возобновлять авиарейсы с РФ: возле здания МИД Грузии начались протесты

Источник: Эхо Кавказа

авіація, Грузия, Новини Грузії, Россия-Грузия
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