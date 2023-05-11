Не хотят возобновлять авиарейсы с РФ: возле здания МИД Грузии начались протесты
Возле здания Министерства иностранных дел Грузии граждане собрались на протест против возобновления авиарейсов со страной-агрессором Россией, которая начала полномасштабную войну против Украины.
— Возле МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с РФ, — сообщают иностранные журналисты.
В сообщении говорится, что люди вышли с огромными плакатами, на которых написаны надписи вроде Россия-оккупант. На обнародованных кадрах можно заметить, что на акции собрались граждане со свистками.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прекращено еще в 2019 году по инициативе Москвы. А 10 мая РФ объявила об отмене визового режима и запрета на авиарейсы со страной.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение России отменить визовый режим с ее государством.
Источник: Эхо Кавказа
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников